У Херсонському районі росіяни атакували дронами цивільних: є постраждалі

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Сьогодні вранці, 27 листопада, російські загарбники вже двічі атакували дронами мешканців села Станіслав Херсонського району. Під удар потрапили двоє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

За наявною інформацією, окупанти вдарили по Станіславу о 10:00. Внаслідок атаки дрона постраждав чоловік 1977 року народження. Херсонця доправили до лікарні.

"В нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення обличчя. Потерпілому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування", — йдеться у повідомленні.

Також близько 10:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на ще одного цивільного в Станіславі. Мирний житель дістав мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги. Медики надали 68-річному чоловіку необхідну допомогу. Він також лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки на Херсон сьогодні, 27 листопада, поранення дістала 70-річна мирна жителька.

Також повідомлялося, що вранці 27 листопада російські окупанти атакували ударним дроном автомобіль із хлібом, який прямував до прифронтових сіл на Запоріжжі. Водій машини дістав поранення.