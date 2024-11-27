10:27  27 листопада
Стало відомо, коли у Києві встановлять головну ялинку
08:28  27 листопада
Житель Київщини випадково вистрелив з мисливської рушниці у дружину
23:56  26 листопада
Скільки заробила Тетяна Крупа на посаді голови Хмельницької МСЕК: дані НАБУ
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2024, 13:15

У Херсонському районі росіяни атакували дронами цивільних: є постраждалі

27 листопада 2024, 13:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вранці, 27 листопада, російські загарбники вже двічі атакували дронами мешканців села Станіслав Херсонського району. Під удар потрапили двоє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

За наявною інформацією, окупанти вдарили по Станіславу о 10:00. Внаслідок атаки дрона постраждав чоловік 1977 року народження. Херсонця доправили до лікарні.

"В нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення обличчя. Потерпілому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування", — йдеться у повідомленні.

Також близько 10:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на ще одного цивільного в Станіславі. Мирний житель дістав мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги. Медики надали 68-річному чоловіку необхідну допомогу. Він також лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки на Херсон сьогодні, 27 листопада, поранення дістала 70-річна мирна жителька.

Також повідомлялося, що вранці 27 листопада російські окупанти атакували ударним дроном автомобіль із хлібом, який прямував до прифронтових сіл на Запоріжжі. Водій машини дістав поранення.

війна Херсонська ОДА окупанти дрон Херсонська область БПЛА атака постраждалі
Зеленський показав, як Сили оборони вночі збивають російські "шахеди"
27 листопада 2024, 12:45
На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 11 людей
27 листопада 2024, 08:46
Внаслідок нічної атаки "шахедів" у Києві є постраждалі
27 листопада 2024, 07:00
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Окупанти вдарили БпЛА по передмістю Херсона: поранені цивільні
27 листопада 2024, 14:30
У Вінницькій області чоловік напав із ножем на військового в ТЦК: потерпілий госпіталізований
27 листопада 2024, 14:29
Міжнародні партнери допомагають створювати безбар’єрний освітній простір для дітей у Харкові
27 листопада 2024, 14:21
В Україну ввезли рекордну кількість готівкової валюти з 2013 року
27 листопада 2024, 14:10
Смертельна пожежа на Житомирщині: у будинку згоріли троє людей
27 листопада 2024, 13:58
Україна дозволила Польщі розпочати пошук і ексгумацію жертв Волинської трагедії
27 листопада 2024, 13:32
Через бомбардування РФ постраждали троє мирних жителів Донеччини
27 листопада 2024, 13:30
Поліція затримала інтернет-ворожку з Луцька, яка взяла з жінки 450 тис. грн "за зняття порчі"
27 листопада 2024, 13:18
У Харкові судитимуть чоловіка за розголошення місця дислокації військових
27 листопада 2024, 13:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Тимофій Милованов
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Всі блоги »