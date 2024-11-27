В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек
В Херсонской области за прошедшие сутки, 26 ноября, в результате российских ударов получили ранения 11 человек
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Под вражеским огнем и авиаударами за сутки оказались 15 населенных пунктов области.
Повреждены многоэтажка и десять частных домов, газопровод, станция техобслуживания, гараж и частные автомобили.
В результате обстрелов 11 человек получили ранения.
Напомним, 26 ноября, россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста в поселке Огромное Херсонского района.
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