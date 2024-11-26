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Во вторник, 26 ноября, россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста в поселке Велетенское Херсонского района

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"В Велетенском армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на мужчину, который ехал на велосипеде", – говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранениями ног. Врачи оказывают 65-летнему раненому всю необходимую помощь.

Напомним, 26 ноября вражеские беспилотники атаковали энергетиков в Днепропетровской области. К счастью, они успели укрыться и остались невредимыми.