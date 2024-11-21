В Херсонской области из-за российских обстрелов погибла женщина

Иллюстративное фото: Нацполиция

В результате вражеской атаки на село Дарьевка Херсонского района погибла местная жительница. Оккупанты совершили обстрел 19 ноября

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

О трагедии стало известно в четверг, 21 ноября. По имеющейся информации, в момент российской атаки 62-летняя женщина находилась дома.

"К сожалению, она получила ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным убитой" , - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 20 ноября российские оккупанты обстреливали 12 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 10 мирных жителей пострадали.