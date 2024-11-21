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21 ноября 2024, 14:50

Корректировали вражеский огонь с аккаунтов родственников: СБУ задержала агенток российской разведки

21 ноября 2024, 14:50
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фото: СБУ
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В Черниговской области правоохранители разоблачили и задержали двух агенток российской военной разведки (ГРУ). Они готовили ракетно-дроновые удары оккупантов по северным регионам Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленницами оказались две жительницы Прилукского района. Российская спецслужба завербовала женщин, когда они искали скорый заработок в Телеграмм-каналах. Основной задачей агенток было выявление и передача координат Сил обороны в Киевской и Черниговской областях.

"Для конспирации связи с оккупантами агентки общались с российским куратором из-за аккаунтов членов своих семей", — говорится в сообщении.

Как установило расследование, чтобы шпионить по объектам Сил обороны предательницы должны были установить вблизи соответствующих зданий скрытые видеокамеры.

Кроме шпионства по местам базирования украинских воинов, фигурантки пытались установить маршруты перемещения и боевые позиции мобильных огневых групп, охраняющих воздушное пространство на Севере Украины.

Сотрудники СБУ задержали их до момента приобретения миникамер видеонаблюдения. Во время обыска у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на российское ГРУ.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленницы находятся под стражей. Им обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе обезвредили агентов ФСБ, готовивших теракты по всей стране. Среди задержанных – подростки 15, 17 и 20 лет.

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