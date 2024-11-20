Россияне ударили "Ураганами" по Никополю

фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удары по Никополю Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По словам главы областной администрации, для обстрела враг использовал реактивные системы залпового огня "Ураган". Люди не пострадали.

Также известно, что в Днепровском районе в результате вражеской атаки повреждены два частных дома, два гаража и линия электропередач.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области 19 ноября пострадала 46-летняя женщина.