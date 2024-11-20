Россияне атаковали Херсон: пострадала женщина и 17-летняя девушка

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В результате очередной атаки на Херсон сегодня, 20 ноября, ранения получили двое местных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что потерпевшие самостоятельно обратились в медицинские учреждения.

"У 17-летней девушки и 48-летней женщины диагностировали взрывные травмы и контузии. Им оказывают медпомощь", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток в Херсонской области в результате российских обстрелов погибли два человека, еще 15 ранены.