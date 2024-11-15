В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения пять человек
В течение 14 ноября российская армия била по 16 населенным пунктам Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Инженерное, Кизомис, Станислав, Громадное, Ромашково, Дарьевка, Берислав, Гавриловка, Нововоронцовка, Томарино, Михайловка и город Херсон.
Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, почтовое отделение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повредили 12 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и газораспределительную станцию.
Из-за вражеских обстрелов 5 человек получили ранения.
Напомним, в течение 14 ноября оккупанты нанесли 466 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.