Россияне за сутки нанесли более 450 ударов по Запорожской области
В течение 14 ноября оккупанты нанесли 466 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- войска РФ совершили 33 авиационных удара по Степногорску, Приморскому, Новоданиловке, Темировке, Малой Токмачке, Новоандреевке и Преображенке.
- 275 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
- 13 обстрелов из РСЗО накрыли Новодаровку и Малую Токмачку.
- 145 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
В полицию поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, поздно вечером 14 ноября российские военные нанесли удар ракетами и беспилотниками по центру Одессы. Погибла одна женщина, еще 10 человек получили ранения, среди них 9-летний мальчик.
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