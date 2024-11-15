На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення пʼятеро людей
Впродовж 14 листопада російська армія била по 16 населених пунктах Херсонській області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Інженерне, Кізомис, Станіслав, Велетенське, Ромашкове, Дар'ївка, Берислав, Гаврилівка, Нововоронцовка, Томарине, Михайлівка та місто Херсон.
Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, поштове відділення та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та газорозподільчу станцію.
Через ворожі обстріли 5 людей дістали поранення.
Нагадаємо, впродовж 14 листопада окупанти завдали 466 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.