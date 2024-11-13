Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: есть раненый
В среду, 13 ноября, российские войска обстреляли поселок Камышаны на Херсонщине
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
"Около 11:30 из-за российских обстрелов Камышан пострадал местный житель", – говорится в сообщении.
Мужчина получил взрывную травму. Бригада "скорой" доставила 62-летнего пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.
Напомним, утром 13 ноября оккупанты ударили по пригороду Херсона. Пострадали гражданские.
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