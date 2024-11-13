В Харькове российский дрон попал в жилой дом: 4 раненых

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Во вторник, 13 ноября, войска РФ продолжают обстреливать Харьков БПЛА. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Салтовском районе, есть раненые

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его данным, пострадали по меньшей мере два человека.

"В Салтовском районе попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. На данный момент есть информация о двух пострадавших", — говорится в сообщении.

Вскоре число пострадавших выросло до четырех.

Напомним, 13 ноября российские войска атаковали дроном Харьков. Вражеский БпЛА попал близ одного из торговых центров города.