Под Херсоном российские войска сбросили взрывчатку на авто: водитель не выжил

07 ноября 2024

Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу

Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...