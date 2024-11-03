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03 ноября 2024, 13:05

В Херсонской области под российский обстрел попала бригада скорой помощи

03 ноября 2024, 13:05
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фото иллюстративное: Херсонская ОВА
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Российские войска сегодня, 3 ноября, обстреляли поселок Белозерка Херсонской области. В результате обстрела пострадали медицинские работники

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, обстрел российские войска произвели около 11 часов.

"Под вражеский удар попала бригада скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер, находившиеся на улице во время обстрела", - рассказал начальник ОВА.

Он отметил, что у пострадавших минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Также известно, что у фельдшера, кроме этих травм, еще и осколочное ранение ноги. Повреждение получил и автомобиль "скорой".

Обоих мужчин доставили в больницу, где они получают медицинскую помощь.

Напомним, 2 ноября российские военные обстреляли медицинское учреждение в Белозерской общине Херсонской области.

обстрелы скорая помощь медики Херсонская область Прокудин Александр Сергеевич
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