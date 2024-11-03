На Херсонщині під російський обстріл потрапила бригада швидкої допомоги

фото ілюстраційне: Херсонська ОВА

Російські війська сьогодні, 3 листопада, обстріляли селище Білозерка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждали медичні працівники

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, обстріл російські війська здійснили близько 11 години.

"Під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги. Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці", - розповів начальник ОВА.

Він зазначив, що у постраждалих мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Також відомо, що у фельдшера, окрім цих травм, ще й уламкове поранення ноги. Пошкоджень зазнав і автомобіль "швидкої".

Обох чоловіків доправили до лікарні, де вони отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, 2 листопада російські військові обстріляли медичний заклад у Білозерській громаді Херсонської області.