В ЦИК сообщили о явке на выборах городских голов по состоянию на 13.00

ЦИК подчеркнула, что эти данные являются неофициальными

ЦИК подчеркнула, что эти данные являются неофициальными

Фото из открытых источников

По состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов составила почти 11 %.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Центральная избирательная комиссия, пишет RegioNews.

Так, на выборах мэра Луцка по состоянию на 13.00 проголосовали 10,59% избирателей;

На выборах мэра Краматорска - 13,00%;

На выборах мэра Украинки - 15,38%;

На выборах мэра Одессы - 11,68%;

На выборах мэра Сум - 6,92%;

На выборах мэра Херсона - 9,32%;

На выборах мэра Каменец-Подольского - 14,28% избирателей.

При этом в ЦИК отметили, что указанные сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону, или по электронной почте.

На 13: 00 средняя явка на выборах городских голов составила почти 11% Луцк - 10,59% Краматорск - 13,00% Украинка... Posted by Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, November 15, 2020

Напомним, по состоянию на 10 часов утра, по данным движения "ЧЕСТНО", явка на участках не превышала 5%.