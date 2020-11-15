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15 ноября 2020, 16:01 4

В ЦИК сообщили о явке на выборах городских голов по состоянию на 13.00

15 ноября 2020, 16:01 4
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ЦИК подчеркнула, что эти данные являются неофициальными
ЦИК подчеркнула, что эти данные являются неофициальными
Фото из открытых источников
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По состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов составила почти 11 %.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Центральная избирательная комиссия, пишет RegioNews.

Так, на выборах мэра Луцка по состоянию на 13.00 проголосовали 10,59% избирателей;

На выборах мэра Краматорска - 13,00%;

На выборах мэра Украинки - 15,38%;

На выборах мэра Одессы - 11,68%;

На выборах мэра Сум - 6,92%;

На выборах мэра Херсона - 9,32%;

На выборах мэра Каменец-Подольского - 14,28% избирателей.

При этом в ЦИК отметили, что указанные сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону, или по электронной почте.

На 13: 00 средняя явка на выборах городских голов составила почти 11% Луцк - 10,59% Краматорск - 13,00% Украинка...

Posted by Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, November 15, 2020

Напомним, по состоянию на 10 часов утра, по данным движения "ЧЕСТНО", явка на участках не превышала 5%.

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