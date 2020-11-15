В ЦИК сообщили о явке на выборах городских голов по состоянию на 13.00
По состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов составила почти 11 %.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Центральная избирательная комиссия, пишет RegioNews.
Так, на выборах мэра Луцка по состоянию на 13.00 проголосовали 10,59% избирателей;
На выборах мэра Краматорска - 13,00%;
На выборах мэра Украинки - 15,38%;
На выборах мэра Одессы - 11,68%;
На выборах мэра Сум - 6,92%;
На выборах мэра Херсона - 9,32%;
На выборах мэра Каменец-Подольского - 14,28% избирателей.
При этом в ЦИК отметили, что указанные сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону, или по электронной почте.
На 13: 00 средняя явка на выборах городских голов составила почти 11% Луцк - 10,59% Краматорск - 13,00% Украинка...Posted by Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, November 15, 2020
Напомним, по состоянию на 10 часов утра, по данным движения "ЧЕСТНО", явка на участках не превышала 5%.