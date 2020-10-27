На Черниговщине члены ТИК преждевременно покинули рабочие места: полиция возбудила дело

Следователи открыли производство по ч. 5 ст. 157 (уклонение члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей без уважительных причин) Уголовного кодекса Украины

Следователи открыли производство по ч. 5 ст. 157 (уклонение члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей без уважительных причин) Уголовного кодекса Украины

Фото из открытых источников

На Черниговщине члены Талалаевской территориальной избирательной комиссии преждевременно покинули рабочие места и оставили документацию без присмотра.

Об этом сообщил сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, информирует RegioNews.

"Вчера, 26 октября, около 21:00 правоохранители установили местонахождение всех членов комиссии и доставили их в помещение ТИК. Последние объяснили, что около 19:00 оставили место работы, потому что им якобы разрешил это сделать куратор из Прилук (кто именно, неизвестно). Возобновить работу члены ТИК планировали на следующий день в 11:00", - говорится в сообщении.

О нарушении законодательства отделению полиции сообщил правоохранитель, который нес там службу. На месте происшествия правоохранители на видеокамеру зафиксировали пустой кабинет и оставленную без присмотра комиссией документацию. Полицейские опечатали помещение ТИК и обеспечили его охрану.

В полиции напомнили, что согласно статье 254 Избирательного кодекса Украины с момента окончания голосования территориальная избирательная комиссия начинает заседание, которое непрерывно продолжается вплоть до установления итогов голосования и результатов соответствующих местных выборов в избирательном округе.

Около 23:00 работа Талалаевской ТИК восстановилась.

Следователи открыли производство по ч. 5 ст. 157 (уклонение члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей без уважительных причин) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в день местных выборов в Чернигове на двух участках похитили ящики с бюллетенями Зе-опроса.