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27 октября 2020, 16:19 9

Подсчет голосов избирателей завершили более 90% участковых комиссий – ЦИК

27 октября 2020, 16:19 9
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Фото из открытых источников
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Подсчет голосов избирателей завершен на почти 91% участковых комиссий в Украине.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, пишет RegioNews.

По состоянию на 12:00 в секретариат ЦИК поступила информация от почти 26,7 тысячи участковых избирательных комиссий, что составляет более 90% от общего количества участков.

Процесс полностью завершен в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Напомним, полиция проверяет фейкову избирательный участок на Николаевщине.

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