Подсчет голосов избирателей завершили более 90% участковых комиссий – ЦИК
В шести областях посчитали 100% бюллетеней
В шести областях посчитали 100% бюллетеней
Подсчет голосов избирателей завершен на почти 91% участковых комиссий в Украине.
Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, пишет RegioNews.
По состоянию на 12:00 в секретариат ЦИК поступила информация от почти 26,7 тысячи участковых избирательных комиссий, что составляет более 90% от общего количества участков.
Процесс полностью завершен в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Напомним, полиция проверяет фейкову избирательный участок на Николаевщине.
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