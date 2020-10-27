Подсчет голосов избирателей завершили более 90% участковых комиссий – ЦИК

В шести областях посчитали 100% бюллетеней

В шести областях посчитали 100% бюллетеней

Фото из открытых источников

Подсчет голосов избирателей завершен на почти 91% участковых комиссий в Украине.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, пишет RegioNews.

По состоянию на 12:00 в секретариат ЦИК поступила информация от почти 26,7 тысячи участковых избирательных комиссий, что составляет более 90% от общего количества участков.

Процесс полностью завершен в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Напомним, полиция проверяет фейкову избирательный участок на Николаевщине.