Не демократия: в КИУ раскритиковали праймериз "Слуг народа"

Комитет избирателей прогнозирует волну фейковых праймериз по всей Украине

Комитет избирателей прогнозирует волну фейковых праймериз по всей Украине

Фото: Facebook

Решение партии "Слуга народа" по выдвижению кандидата в мэры Киева не имеет ничего общего с демократической процедурой праймериз, считают в Комитете избирателей Украины.

Об этом во время брифинге заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, пишет RegioNews со ссылкой на Прямой.

Что мы получили в Киеве? Мы получили заседание фракции политической партии, которая, опираясь на результаты социологии и мнение президента, принимает решение о том, кто будет выдвинут от партии... Это не внутрипартийная демократия, это не демократия вообще, это скорее напоминает ЦК КПСС", - отметил Кошель.

Комитет избирателей Украины предусматривает волну фейковых праймериз перед местными выборами.

Мы по сути спекулируем на теме демократической процедуры, которая является эффективной во всем мире, которую следует внедрить в Украине, основываясь на законодательстве, на традициях, а мы сейчас ее заменяем фактически обманом украинских избирателей", - считает Кошель.

Также Кошель призвал сми не использовать определение "победитель праймериз "Слуги народа", ибо это определение противоречит самой сути предвыборов.

Как проходят "праймериз" во всем демократическом мире: голосуют или избиратели, или члены политической партии. Например, социалисты во Франции организуют праймериз, работают около 7-8 тысяч избирательных участков, куда приходят граждане, голосуют, праймериз проходят в два тура", - отметил он.

Напомним, 16 июля Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".