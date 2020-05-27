В окно прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова"
Сегодня около пяти часов утра в полицию Херсонщины позвонил дежурный ГСЧС и сообщил, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Херсонской области.
Жертв пожара нет, пострадало имущество одного из кабинетов на первом этаже здания.
При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна лежала стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельность прокуроров.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенные путем поджога".
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления.
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