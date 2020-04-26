Бунт из-за коронавируса: в Черновицком СИЗО трое заключенных перерезали себе вены
Об этом на странице в Facebook рассказала омбудсмен Людмила Денисова, пишет RegioNews.
Около 23 часов 24 апреля, заключенные начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО новоприбывшего заключенного с подтвержденным диагнозом – COVID-19.
"По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и барикадировались. В связи с этим, 25 апреля в 6 часов утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге.
В 8 часов, во время смены дежурства, заключенные 3-х камер оказывали персоналу сопротивление во время входа в помещения для проверки. За это к семи заключенным применили физическую силу, а к одному из них – специальные средства (наручники).
В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", - говорится в сообщении.
Региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Черновицкой области Леонид Мельников с проверкой посетил черновицкий следственный изолятор с целью выяснения обстоятельств происшествия.
Он пообщался с заключенными и персоналом учреждения, ознакомился со служебной и медицинской документации, в том числе относительно применения к заключенным физической силы и спецсредств, а также оказания медицинской помощи.
В учреждении проводится служебная проверка. Проинформированы правоохранительные органы.
Больной COVID-19 находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением\заболеванием на коронавирус. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Ситуация в Черновицком СИЗО находится на личном контроле Людмилы Денисовой.
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