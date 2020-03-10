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10 марта 2020, 11:07 17

После скандала в Херсонской ОГА уволили организаторов "откровенный танцев" для депутатов

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10 марта 2020, 11:07 17
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После скандального поздравления женщин в сессионном зале облсовета глава Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата, заместителя главы и начальника управления культуры области
Фото: Мій Херсон
После скандального поздравления женщин в сессионном зале облсовета глава Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата, заместителя главы и начальника управления культуры области

Об этом глава области заявил во время селекторного совещания, передает RegioNews со ссылкой на Мій Херсон.

"Планировалось, что служебное расследование будет проходить в течение 10 дней, но было достаточно вчерашнего дня и сегодняшнего утра, чтобы установить виновных в этом "праздновании” международного женского дня. Поэтому я принял ряд кадровых решений. С сегодняшнего дня уволен руководитель аппарата Владимир Клюцевский, с сегодняшнего дня в нашей команде не работает заместитель главы ОГА Светлана Чепига, ее увольнения будет согласовано с Офисом президента Украины. Также отстраняется все руководство управления молодежи и спорта. Кадровые решения по руководству я приму до конца недели. Клюцевский, Чепига, Ленецкий, прошу покинуть наш зал”, – заявил на селекторном совещании глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Отметим, что после скандала в Херсонской ОГА проходило служебное расследование, которое должно установить причастных к организации выступления группы "Степ” на праздновании 8-го марта в сессионном зале.

Напомним, что видео с празднования 8-го марта в Херсонской ОГА буквально взорвало интернет. Чиновники решили поздравить женщин пригласив на выступление группу "Степ”. Пение которой сопровождалось танцами полуобнаженных танцовщиц.


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