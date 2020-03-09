Девушки для депутатов: в Херсонской ОГА откровенно отпраздновали 8 марта (видео)

Для депутатов Херсонской ОГА в честь праздника 8 марта выступила группа "Степ” с провокационными песнями, а развлекали чиновников полуобнаженные девушки

Фото: скриншот из видео

Для депутатов Херсонской ОГА в честь праздника 8 марта выступила группа "Степ” с провокационными песнями, а развлекали чиновников полуобнаженные девушки

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Мост”.

В честь Международного женского дня депутаты от Херсонской ОГА устроили себе вечеринку прямо в сессионном зале. Для власть имущих выступал Андрей Чередгюк и группа "Степ” с песнями "На банане” и "Жареный кабанчик”. Развлекали депутатов полуобнаженные девушки в сетчатых чулках и откровенных кожаных платьях, которые подчеркивать формы тела.

Фронтмен группы заявил, что "администрация - не церковь” и добавил, что ничего чрезвычайного в таком праздновании не видит.

Напомним, что на концерте присутствовали заместители председателя ОГА: Сергей Козырь, Светлана Чепига, Дмитрий Бутрим и Вадим Чабан. Самого главы облгосадминистрации Юрия Гусева в зале видно не было. От облсовета депутат Татьяна Гасаненко.

Как сообщали RegioNews ранее, 8 марта Марш женщин в Киеве посетили около двух тысяч человек, акция прошла спокойно. Участницы марша поражали жителей и гостей столицы своим провокационным поведением.