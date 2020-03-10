Уволенный за "откровенные танцы" чиновник Херсонской ОГА готов дать показания против губернатора

Уволенный после скандала с выступлением группы "Степ" руководитель аппарата Херсонской ОГА Владимир Клюцевский намерен восстанавливаться в должности

Фото: Антагонист

Уволенный после скандала с выступлением группы "Степ" руководитель аппарата Херсонской ОГА Владимир Клюцевский намерен восстанавливаться в должности

Об этом сообщает телеграмм канал "Антагонист", передает RegioNews

Отмечается, что Клюцевский намерена сотрудничать с Государственным бюро расследований и предоставить показания правоохранителям о незаконных распоряжениях главы обладминистрации Юрия Гусева.

"Только что нам стало известно, Клюцевский заявил что восстановится на своём посту и готов сотрудничать с ДБР и дать показания относительно незаконных распоряжений губернатора Гусева", - говорится в сообщении.

Напомним, об увольнении Владимира Клюцевского с должности руководителя аппарата ОГА заявил Юрий Гусев во время селекторного совещания. Предшествовало такому решению служебное расследование после скандала с выступлением группы "Степ" 6 марта в сессионном зале облсовета.