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Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

58-летняя жительница получила звонок от незнакомцев, которые представились сотрудниками банка и сообщили о якобы подозрительных операциях с ее счетом. Впоследствии ей написали в Telegram. Женщину убеждали, что на ее имя открыты кредиты, а наличные средства необходимо проверить, чтобы установить их происхождение и убедиться, что они не связаны с незаконными операциями.

В результате аферисты заверили ее, что нужно передать для проверки инкассаторам. Собеседники согласовали место встречи и кодовое слово, по которому нужно было передать наличные. Женщина доверилась и передала незнакомцу 4800 долларов. Лишь впоследствии она поняла, что ее обманули, потому что деньги ей так и не вернули.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.