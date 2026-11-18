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На Волыни женщину вызвали в суд из-за "ненадлежащего воспитания сына". Выяснилось, что ребенок показал нецензурный жест правоохранителям

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews .

Инцидент произошел в одной из маршруток в Ковеле. Несовершеннолетний парень показал через окно средний палец правоохранителям. В результате на его мать составили протокол из-за "ненадлежащего исполнения родительских обязанностей".

Однако суд решил, что вину женщину не доказали. В школе характеризовали мальчика хорошо, а также указывали, что родители всегда приходят на родительское собрание. В результате суд просто закрыл дело.

Напомним, ранее в Тернопольской области полицейские установили участниц видео, на котором три несовершеннолетних девушек танцуют под русскоязычную музыку вблизи Аллеи Героев в центре Монастыриск.