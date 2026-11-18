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Российские войска третий раз за 18 ноября атаковали исторический центр Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате последнего удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Ранее сообщалось о трех погибших в центре города. В результате атак повреждены жилые дома, кафе, магазины и автомобили.

Всего от утренних ударов пострадали 13 человек, из которых четверо погибли.

Информация о последствиях российских атак уточняется.

Напомним, количество пострадавших в результате российского удара по рынку в Златополе Харьковской области возросло до 12 человек.