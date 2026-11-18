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В Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах Киева часть потребителей осталась без отопления из-за повреждения теплосети на улице Большой Васильковской. Коммунальщики производят аварийный ремонт. Возобновить теплоснабжение планируют к 14:00 19 ноября

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .

Повреждение тепловой сети ликвидируют специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". В ходе ремонтных работ подачу тепла приостановили для части потребителей трех районов столицы.

В частности, без отопления временно остались дома на следующих улицах:

Антоновича;

Бассейной;

Архитектора Городецкого;

Большой Васильковской;

Гетмана Павла Скоропадского;

Евгения Чикаленко;

Лютеранский;

Малой Житомирской;

Мечникова;

Михайловской;

Прорезной;

Саксаганского;

Крещатику;

Шота Руставели.

Аварийные работы продолжаются круглосуточно. При необходимости "Киевтеплоэнерго" привлекает дополнительные ремонтные бригады.

По предварительной информации, ночью коммунальщики планируют заменить поврежденный участок трубопровода. После этого возобновить циркуляцию теплоносителя в системе.

В КГГА также отметили, что централизованный теплоэнергетический комплекс Киева уже полностью развернул работу. В то же время в столице продолжают устранять отдельные аварии на тепловых сетях. Всего в круглосуточном режиме работает около 40 бригад "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 17 ноября зафиксировано повреждение инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.