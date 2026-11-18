В трех районах Киева частично нет отопления: когда восстановят тепло
В Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах Киева часть потребителей осталась без отопления из-за повреждения теплосети на улице Большой Васильковской. Коммунальщики производят аварийный ремонт. Возобновить теплоснабжение планируют к 14:00 19 ноября
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .
Повреждение тепловой сети ликвидируют специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". В ходе ремонтных работ подачу тепла приостановили для части потребителей трех районов столицы.
В частности, без отопления временно остались дома на следующих улицах:
-
Антоновича;
-
Бассейной;
-
Архитектора Городецкого;
-
Большой Васильковской;
-
Гетмана Павла Скоропадского;
-
Евгения Чикаленко;
-
Лютеранский;
-
Малой Житомирской;
-
Мечникова;
-
Михайловской;
-
Прорезной;
-
Саксаганского;
-
Крещатику;
-
Шота Руставели.
Аварийные работы продолжаются круглосуточно. При необходимости "Киевтеплоэнерго" привлекает дополнительные ремонтные бригады.
По предварительной информации, ночью коммунальщики планируют заменить поврежденный участок трубопровода. После этого возобновить циркуляцию теплоносителя в системе.
В КГГА также отметили, что централизованный теплоэнергетический комплекс Киева уже полностью развернул работу. В то же время в столице продолжают устранять отдельные аварии на тепловых сетях. Всего в круглосуточном режиме работает около 40 бригад "Киевтеплоэнерго".
Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 17 ноября зафиксировано повреждение инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.