Главным – и, возможно, несколько неожиданным итогом переговорного процесса в Абу-Даби и последующих встреч американских посредников с президентами России и Украины стало перенесение главного акцента переговоров по самой теме завершения российско-украинской войны на тему «глобальной архитектуры безопасности» в Европе

Главным – и, возможно, несколько неожиданным итогом переговорного процесса в Абу-Даби и последующих встреч американских посредников с президентами России и Украины стало перенесение главного акцента переговоров по самой теме завершения российско-украинской войны на тему «глобальной архитектуры безопасности» в Европе

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Да, россияне еще до начала переговоров соглашались обсуждать именно "глобальные вопросы", но когда прибывшая в Абу-Даби российская делегация сообщила, что вообще нет мандата говорить о войне, это выглядело уже откровенным издевательством.

И, конечно, причины такого издевательства можно объяснить просто – Путин тянет время, чтобы, с одной стороны, не ссориться с американским коллегой и не попадать под новые санкции, а с другой – иметь возможность продолжать войну. Однако перенос акцентов именно на вопросы европейской безопасности может преследовать и другие задачи.

В Кремле могли рассчитывать, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года и серьезного уменьшения помощи Украине Украина скоро капитулирует или хотя бы появится возможность оккупации новых украинских земель. Но этого не произошло, прежде всего, благодаря увеличению европейской финансовой и военной помощи. 2026 стал не годом капитуляции Украины, а годом, когда начались интенсивные удары по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса Российской Федерации. А это точно не то же, на что рассчитывали в Москве.

И поэтому в России решили, прежде всего, усилили давление на Европу – чтобы заставить ее отказаться от помощи Украине. Разговоры об архитектуре европейской безопасности – это скорее предупреждение об опасности: если вы не будете выполнять наши требования, мы вас атакуем. Так что вам стоит задуматься не об Украине, а о ваших собственных перспективах. Задумайтесь о том, как долго вы будете жить в мире.

Для того чтобы запугать европейцев, Кремль, по обычаю, использует самые разнообразные инструменты. Уже сам факт переговоров с американцами о европейской безопасности без участия самих европейцев и упрека как со стороны российских чиновников, так и со стороны Джареда Кушнера, что Европа не может выдвинуть своего собственного представителя на таких переговорах (хотя россияне решительно отказывают европейцам в месте за столом). Мол, об их судьбе Путин может договориться с Трампом и без их участия. "Сепаратные" предложения европейским странам – подписывайте с Россией соглашения о ненападении – еще один инструмент раскола и, кстати, запугивание. Ибо, если существует идея соглашения о ненападении, может появиться и перспектива нападения.

И, конечно же, работа с правопопулистами и левопопулистами на континенте. Вспомним целую серию диверсий в восточных землях Германии как раз накануне выборов, на которых торжествовала одиозная "Альтернатива для Германии". Россияне словно бы убеждали избирателя – голосуйте за тех, кто стремится с нами договориться, видите, как усиливается напряжение. И можно представить себе, с каким нетерпением в Кремле ожидают президентские выборы во Франции и возможную победу Марин Ле Пен – потому что могут надеяться, что опытная политика из ультраправого лагеря в отношениях с Россией сыграет роль "французского Трампа".

Так что это только на первый взгляд в самом подходе к обсуждению вопросов характера безопасности еще до того, как появляется перспектива завершения российско-украинской войны нет логики. Логика возникает именно тогда, когда мы осознаем, что в Кремле не заинтересованы ни в мире, ни в безопасности, а сосредоточены исключительно на продолжении войны.