Фото: Национальная полиция

Во Львове задержали молодых парней. Раньше они жестоко избили мужчину

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в начале октября вечером на улице Шолом Алейхема во Львове. Двое парней спровоцировали конфилкт с 31-летним мужчиной. Впоследствии они угрожали ему пневматическим пистолетом и избили его. Мужчина получил синяки и ушибы.

Злоумышленников задержали. Ими оказались местные жители 19 и 20 лет. Теперь им грозит заключение сроком от трех до семи лет.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.