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В четверг, 19 ноября, в Украине будут действовать графики отключения света. Причина – последствия российских атак

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

19 ноября в части регионов Украины будут действовать следующие ограничения электроэнергии:

• для промышленности – графики ограничения мощности;



• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 0.5 до 3 очередей).

"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - говорят в Укрэнерго.

Напомним, ранее после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут . Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.