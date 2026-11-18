Отключение света 19 ноября: в Укрэнерго предупредили, к чему готовиться
В четверг, 19 ноября, в Украине будут действовать графики отключения света. Причина – последствия российских атак
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
19 ноября в части регионов Украины будут действовать следующие ограничения электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 0.5 до 3 очередей).
"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - говорят в Укрэнерго.
Напомним, ранее после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут . Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.