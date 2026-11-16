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16 ноября 2026, 09:39

Удар по Крымскому мосту: оккупанты перекрыли движение транспорта

16 ноября 2026, 09:39
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Иллюстративное фото: Defense express
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В понедельник, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту. Из-за этого движение транспорта переправой временно ограничили

Об этом сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, передает RegioNews.

По его словам, движение по мосту может быть ограничено примерно до середины дня. Для ликвидации последствий были привлечены необходимые службы, а в Керчи развернули оперативный штаб.

Также Аксенов сообщил о возможности воспользоваться паромным сообщением между Крымом и портом "Кавказ". По его словам, ситуацию он держит на личном контроле.

В то же время, Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщил, что удар якобы произошел в 05:38 по одной из арок судоходного пролета моста.

Справка: Крымский (Керченский) мост – незаконно построенное Россией транспортное сооружение, соединяющее временно оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ через Керченский пролив. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019-го.

После начала полномасштабного вторжения городов стал важным маршрутом военной логистики России для снабжения оккупационных войск.

Крымский мост неоднократно подвергался атакам:

  • 8 октября 2022 – в результате взрыва частично обрушились автомобильные пролеты моста, также загорелись цистерны с горючим в железнодорожном складе. Погибли три человека.
  • 17 июля 2023 года – мост атаковали морские беспилотники Sea Baby. Была повреждена автомобильная часть постройки. Погибли два человека, еще один ребенок получил ранения.
  • 3 июня 2025 – СБУ заявила о подрыве подводной части опор Крымского моста. Для этого использовали специально заложенную взрывчатку.
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