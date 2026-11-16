Удар по Крымскому мосту: оккупанты перекрыли движение транспорта

Иллюстративное фото: Defense express

В понедельник, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту. Из-за этого движение транспорта переправой временно ограничили

Об этом сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, передает RegioNews.

По его словам, движение по мосту может быть ограничено примерно до середины дня. Для ликвидации последствий были привлечены необходимые службы, а в Керчи развернули оперативный штаб.

Также Аксенов сообщил о возможности воспользоваться паромным сообщением между Крымом и портом "Кавказ". По его словам, ситуацию он держит на личном контроле.

В то же время, Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщил, что удар якобы произошел в 05:38 по одной из арок судоходного пролета моста.

Справка: Крымский (Керченский) мост – незаконно построенное Россией транспортное сооружение, соединяющее временно оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ через Керченский пролив. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019-го.

После начала полномасштабного вторжения городов стал важным маршрутом военной логистики России для снабжения оккупационных войск.

Крымский мост неоднократно подвергался атакам: