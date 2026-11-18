Фото: Госпогранслужба

Украинские военные показали новые кадры с фронта. Защитники накрыли огнем русскую артиллерию и дроны

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу пилотов 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого. Украинские военные ударили по русской артиллерии, а также уничтожили разные типы вражеских дронов. Кроме того, были уязвлены укрытия и техника врага на позициях.

"Пограничники в составе сил обороны Украины продолжают активно уничтожать силы и средства врага, используя современные технологии и актуальные боевые системы", - говорят пограничники.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.