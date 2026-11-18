На Буковине женщина "одолжила деньги" аферистам
В Буковине женщина стала жертвой аферистов. Мошенники сломали аккаунт ее бывшего мужа в соцсети
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
54-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что получила уведомление от бывшего мужа с просьбой одолжить деньги. Она перечислила на указанные реквизиты 20 тысяч гривен. В результате оказалось, что аферисты сломали его страницу.
"Если вы получили подобное сообщение, не спешите присылать средства, обязательно убедитесь в правдивости информации", - призывают правоохранители.
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.
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