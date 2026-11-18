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В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Теперь стоимость начала падать

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 18 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 91,59 гривны за литр (-0,01);

бензин А-95 – 87,90 гривны за литр (-0,02 гривны);

бензин А-92 – 84,44 гривны за литр (-0,15 гривны);

дизтопливо – 101,00 гривны за литр (-0,42 гривны);

автогаз – 62,37 гривны за литр (+0,15 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.