Россияне более 20 раз атаковали Днепропетровщину: раненые и разрушения
В Днепропетровской области 18 ноября в результате российских обстрелов пострадали шесть человек. В течение дня российские войска более 20 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и ракетами
Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .
Больше всего пострадавших – в Павлограде. Там в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские помещения. Ранений получили пять человек. Они будут лечиться амбулаторно.
В Никопольщине российские войска атаковали районный центр, Марганецкую и Покровскую общины. В результате ударов изуродованы предприятие и частные дома.
Также под вражеским ударом оказалась Губинисская община Самаровского района. Россияне атаковали аграрное предприятие. Ранения получила 50-летняя женщина. В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу.
Кроме того, в Покровской общине Синельниковского района в результате атаки поврежден частный дом.
Напомним, что вечером 18 ноября российские войска атаковали беспилотниками город Чугуев Харьковской области . Два дрона попали в девятиэтажное жилое здание, частично разрушив его конструкции и лестничную клетку между шестым и седьмым этажами.