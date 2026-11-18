Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области 18 ноября в результате российских обстрелов пострадали шесть человек. В течение дня российские войска более 20 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и ракетами

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

Больше всего пострадавших – в Павлограде. Там в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские помещения. Ранений получили пять человек. Они будут лечиться амбулаторно.

В Никопольщине российские войска атаковали районный центр, Марганецкую и Покровскую общины. В результате ударов изуродованы предприятие и частные дома.

Также под вражеским ударом оказалась Губинисская община Самаровского района. Россияне атаковали аграрное предприятие. Ранения получила 50-летняя женщина. В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу.

Кроме того, в Покровской общине Синельниковского района в результате атаки поврежден частный дом.

Напомним, что вечером 18 ноября российские войска атаковали беспилотниками город Чугуев Харьковской области . Два дрона попали в девятиэтажное жилое здание, частично разрушив его конструкции и лестничную клетку между шестым и седьмым этажами.