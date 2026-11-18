Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В результате удара получил ранение 70-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Информации о состоянии мужчины сейчас нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 692 удара по 55 населенным пунктам области. В результате вражеских атак два человека погибли, еще 49 ранены.