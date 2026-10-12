Число пострадавших от утренних атак на Харьков выросло до 19 человек
В результате вражеских ударов по Харькову утром 12 октября пострадали 19 человек
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Четверо человек получили ранения. Остальные пострадавшие подверглись острой реакции на стресс, среди них двое детей – 10-летний мальчик и 15-летняя девочка.
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, обошлось без госпитализаций.
По информации ГСЧС, огнеборцы ликвидировали все очаги пожаров, вызванные атакой. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
Напомним, утром 12 октября российские войска атаковали беспилотниками Киевский район Харькова. БпЛА попали в две многоэтажки. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
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