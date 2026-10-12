В Донецкой области российский обстрел унес жизни трех женщин из одной семьи

Фото: Нацполиция

В поселке Черкасское Донецкой области в результате российских обстрелов погибли три человека, среди них 13-летняя девушка. Еще четыре человека получили ранения. Под удар попала одна семья

Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, сегодня в 11.15 российские войска обстреляли поселок из реактивной системы залпового огня "Смерч".

В результате взрыва погибли 13-летняя девушка, ее 36-летняя мать и 62-летняя бабушка.

Ранения получили четыре человека — трое мужчин 1948, 1955 и 1964 годов рождения, а также 18-летний парень.

Полицейские документируют последствия российских обстрелов как военное преступление РФ.

Напомним, что в результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области ранен 50-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также из-за атаки загорелись автомобили на парковке.