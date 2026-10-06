Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину: 11 человек пострадали

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные в течение дня более 50 раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов дронами 11 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для атак русская армия применяла беспилотники, артиллерию и авиационную бомбу.

Под ударом, в частности, оказался Кривой Рог. В городе повреждены больница и административные здания.

"В тяжелом состоянии госпитализирована 57-летняя женщина. В состоянии средней тяжести в больнице женщины 28, 77 и 65 лет. Мужчина 59 лет и 38-летняя женщина — на амбулаторном лечении", — сообщил председатель Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Еще один район области – Никопольский – российские войска атаковали Никополь, а также Покровскую, Марганецкую, Томаковскую и Красногригорьевскую общины.

В результате обстрелов там повреждены многоквартирные и частные дома, предприятие, учебное заведение, магазины и автомобили.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили 72-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 84 и 54 лет. Еще двое 58-летних мужчин лечатся амбулаторно.

Также российская армия атаковала Васильковскую общину Синельниковского района. Там повреждены административные здания и хозяйственные постройки.

Всего в результате российских атак в течение дня пострадали 11 человек.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульных полицейских. В результате атаки погиб 40-летний патрульный Артем Ковтун, еще трое полицейских получили ранения.