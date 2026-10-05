Удар по Харькову: под завалами нашли фрагменты тела еще одной жертвы

Фото: ГСЧС

В Харькове продолжается поисково спасательная операция после удара россиян. Под завалами спасатели нашли фрагменты тела еще одного погибшего в результате обстрела

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Слободском районе города продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских авиаударов. Спасатели ликвидируют пожары и разбирают завалы. К сожалению, стало известно, что под завалами были обнаружены фрагменты тела еще одного погибшего человека.

"В общей сложности в результате атаки погибли 6 человек, еще 59 пострадали, среди них 3 ребенка", - говорят в ГСЧС.

Напомним, днем россияне ударили по Харькову. Спасатели сообщали о по меньшей мере пятеро погибших и около 50 раненых местных жителей.