Удар по Харькову: количество погибших выросло, десятки с ранениями
Днем россияне ударили управляемыми авиабомбами по Слободскому району Харькова. К сожалению, несколько погибших возросло
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Попадание зафиксировали по гражданским предприятиям и вблизи жилого многоквартирного дома. В результате атаки произошли пожары: загорелись складские и производственные здания. В жилой квартире повреждены многоэтажные дома и авто.
"Из-под завалов удалось спасти 2 человека. Во время аварийно-спасательных работ деблокированы тела двух погибших", - сообщили спасатели.
Напомним, ранее россияне ударили дронами по Краматорску. В результате обстрела загорелся многоэтажный жилой дом.
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