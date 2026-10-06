Фото: ОВА

В ночь на 6 октября российские войска совершили почти 20 атак беспилотниками по трем районам Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате ударов два человека получили ранения, зафиксированы разрушения и пожары.

На Никопольщине враг бил по райцентру, Марганецкой, Покровской, Томаковской и Красногригорьевской громадах. Повреждены частный дом и автомобиль. Ранения получили два человека.

На Криворожье кафиры целили по Зеленодольской громаде, где произошел пожар.

В Синельниково россияне ударили по предприятию, возник пожар.

Напомним, с утра 6 октября враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.