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22 вересня 2026, 14:48

Харків атакував ворожий БпЛА: пошкоджено автосалон, є постраждала

22 вересня 2026, 14:48
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вдень 22 вересня у Київському районі Харкова зафіксували удар ворожого безпілотника

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, постраждала 38-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.

За уточненою інформацією, БпЛА влучив у відкриту територію. Внаслідок удару пошкоджено автосалон.

На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 22 вересня армія РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

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