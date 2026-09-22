Харків атакував ворожий БпЛА: пошкоджено автосалон, є постраждала
Вдень 22 вересня у Київському районі Харкова зафіксували удар ворожого безпілотника
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, постраждала 38-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.
За уточненою інформацією, БпЛА влучив у відкриту територію. Внаслідок удару пошкоджено автосалон.
На місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, в ніч на 22 вересня армія РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
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