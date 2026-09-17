Фото: metinvestholding.com

Ночью 17 сентября российские войска в четвертый раз за месяц ударили баллистикой по комбинату "Запорожсталь", который был остановлен после обстрела 11 августа

Об этом сообщила пресс-служба Группы "Метинвест", передает RegioNews.

Враг ударил двумя ракетами по промышленным площадкам цехов, нанеся значительные повреждения инженерным и железнодорожным сетям, а также основному и вспомогательному оборудованию.

Благодаря заблаговременному уведомлению и регламенту реагирования сотрудники находились в защитных сооружениях. Один работник не успел добраться до укрытия. Его деблокировали, оказали первую помощь и госпитализировали с обломочными ранениями и сотрясением мозга. К счастью, погибших нет.

На предприятии продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий атаки для обследования и последующей оценки нанесенного ущерба.

Как отметил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко, начиная с августа враг всего выпустил по "Запорожстали" 17 баллистических ракет. Это системный террор против украинской промышленности и попытка помешать предприятию возобновить работу.

Напомним, "Запорожсталь" подвергается систематическим вражеским ударам. 11 августа из-за обстрела на предприятии были повреждены оборудование, инфраструктура и энергосистема, погибли 8 сотрудников, 28 получили ранения. 27 августа оккупанты снова ударили по тем же объектам, обошлось без пострадавших. Атака 12 сентября повредила доменное и сталеплавильное производство, энергообъекты, логистику и ранила еще четырех работников.