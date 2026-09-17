У Харкові через удар РФ постраждала працівниця торгового центру

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Внаслідок російського удару в Основ'янському районі Харкова загорілася будівля торгового центру. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, під час удару працівники та відвідувачі перебували в укритті.

Після атаки по медичну допомогу звернулася 65-річна працівниця пошкодженого торгового центру. У момент удару жінка перебувала в укритті, однак згодом їй стало зле.

Медики надали постраждалій необхідну допомогу. Інформація про її стан уточнюється.

Як відомо, вранці 17 вересня російська армія здійснила атаку безпілотниками по Харкову, під ударом опинилися два райони міста – Слобідський та Основ'янський.

Нагадаємо, в ніч на 19 вересня армія РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 36 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.