14:05  17 сентября
В Житомирской области мужчина с топором набросился на отчима
09:51  17 сентября
Четыре дня в лесу: на Житомирщине нашли живой женщину, которая пошла за грибами
08:11  17 сентября
В Умани во время Рош ха-Шана нашли тело 45-летнего хасида
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2026, 13:26

Заместитель министра инфраструктуры сбил 16-летнюю девушку на Житомирщине: ГБР расследует ДТП

17 сентября 2026, 13:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вечером 11 сентября вблизи села Васильевка Житомирского района произошло ДТП с участием заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслана Олейника. Авария произошла на трассе Киев – Чоп

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источники УП в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Отмечается, что автомобиль Volkswagen Transporter наехал на 16-летнюю девушку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.

Авария произошла около 23:20. Пострадавшая – жительница села Васильевка, получила многочисленные травмы, ее госпитализировали.

По данным медиков, на момент прибытия бригады экстренной помощи состояние девушки было тяжелым. Она не реагировала на болевые раздражители. Предварительно врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму живота и колото-резаные раны нижней части живота.

По данным Суспильного, 14 сентября после стабилизации состояния девушку перевели в Житомирскую областную детскую больницу. Она находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии на аппаратном дыхании.

Медицинский директор больницы Николай Бобер сообщил, что состояние ребенка остается тяжелым, однако угрозы ее жизни пока нет.

Что известно о расследовании

12 сентября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту ДТП. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

По словам представительницы ГБР Екатерины Герасимук, по прибытии правоохранителей водитель прошел осмотр на состояние опьянения. По его результатам он был трезв.

Предварительная правовая квалификация дела – часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшую телесные повреждение средней тяжести.

Отец пострадавшей девушки отказался СМИ комментировать ДТП и выступил против освещения ситуации.

Напомним, в Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 23-летний пассажир автомобиля. Еще три человека, среди которых 22-летний водитель, 16- и 20-летние пассажиры, получили травмы и были госпитализированы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД заместитель Житомирская область Министерство несовершеннолетняя девушка
Смертельное ДТП в Тернопольской области: мотоциклист сбил 87-летнего пешехода
17 сентября 2026, 10:57
В Тернопольской области за сутки произошла серия ДТП: двое погибших, трое раненых
16 сентября 2026, 18:47
В Полтавской области мотоцикл врезался в забор: пострадали двое подростков
16 сентября 2026, 11:27
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
На Запорожье россияне ударили КАБами по дому: есть погибшая
17 сентября 2026, 15:35
Во Львовской области начальник ТЦК мобилизовал людей, которых не существовало
17 сентября 2026, 15:00
Новый этап войны: Россия берет масштабом, Украина – технологиями
17 сентября 2026, 14:29
В Житомирской области мужчина с топором набросился на отчима
17 сентября 2026, 14:05
РФ нанесла авиаудар по Славянску: разрушены три дома, есть раненая
17 сентября 2026, 14:02
Украина вернула тела 252 погибших, которых передала Россия
17 сентября 2026, 13:46
Пограничники накрыли огнем российские пулеметы
17 сентября 2026, 13:45
В Житомирской области женщина выманила почти 100 тысяч за поиск пропавшего военного
17 сентября 2026, 13:30
"17 баллистических ракет за месяц": Россия снова ударила по "Запорожстали"
17 сентября 2026, 13:18
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Николай Княжицкий
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »