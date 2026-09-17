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Вечером 11 сентября вблизи села Васильевка Житомирского района произошло ДТП с участием заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслана Олейника. Авария произошла на трассе Киев – Чоп

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источники УП в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Отмечается, что автомобиль Volkswagen Transporter наехал на 16-летнюю девушку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.

Авария произошла около 23:20. Пострадавшая – жительница села Васильевка, получила многочисленные травмы, ее госпитализировали.

По данным медиков, на момент прибытия бригады экстренной помощи состояние девушки было тяжелым. Она не реагировала на болевые раздражители. Предварительно врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму живота и колото-резаные раны нижней части живота.

По данным Суспильного, 14 сентября после стабилизации состояния девушку перевели в Житомирскую областную детскую больницу. Она находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии на аппаратном дыхании.

Медицинский директор больницы Николай Бобер сообщил, что состояние ребенка остается тяжелым, однако угрозы ее жизни пока нет.

Что известно о расследовании

12 сентября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту ДТП. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

По словам представительницы ГБР Екатерины Герасимук, по прибытии правоохранителей водитель прошел осмотр на состояние опьянения. По его результатам он был трезв.

Предварительная правовая квалификация дела – часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшую телесные повреждение средней тяжести.

Отец пострадавшей девушки отказался СМИ комментировать ДТП и выступил против освещения ситуации.

Напомним, в Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 23-летний пассажир автомобиля. Еще три человека, среди которых 22-летний водитель, 16- и 20-летние пассажиры, получили травмы и были госпитализированы.