Пограничники накрыли огнем российские пулеметы
На Южно-Слобожанском направлении украинские пограничники нанесли удары по россиянам. В частности, дронами атаковали пулеметы кафиров.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Пограничники атаковали автомобиль с личным составом россиян, вражеский грузовик, пулемет и боевую позицию. Кроме того, под огонь украинских защитников попали состав боеприпасов, позиция запуска беспилотных летательных аппаратов, антенна и радиоэлектронная борьба.
"Благодаря слаженной работе операторов беспилотных систем противник терпит потери, а его возможности по обеспечению и ведению боевых действий – уменьшаются", - говорят военные.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
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