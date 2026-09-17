Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Двигаясь в сторону Одессы, 37-летний водитель микроавтобуса врезался в грузовик, который ехал впереди в попутном направлении.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров микроавтобуса – двое мужчин в возрасте 36 и 39 лет, а также 11-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Водители не пострадали. Проверка показала, что оба были трезвыми.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ночью 14 сентября, около 00:10, в Житомирской области перевернулся трактор. 16-летний водитель от полученных травм скончался на месте.