В Житомирской области женщина выманила почти 100 тысяч за поиск пропавшего военного

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В Житомирской области судили женщину за мошенничество. Она выманила деньги у матери пропавшего военного

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Женщина является переселенкой из Херсона и женой военного ВСУ, который попал в плен. Как волонтер она участвовала во встречах с семьями пропавших без вести и погибших военных. Впоследствии она решила получать от родственников защитников деньги для якобы помощи в поиске пропавших без вести.

Мать одного из защитников доверилась женщине. Она перечислила ей всего 92 208 гривен. Однако женщина после получения денег не сделала ничего для поиска пропавшего мужчины. На суде она признала вину, хотя потерпевшая сообщила, что денег ей не вернули.

Женщине назначили 3 года ограничения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательное наказание составляет 3 года и 1 месяц ограничения свободы. При этом суд освободил ее от отбывания наказания с испытанием на 3 года.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения , поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.